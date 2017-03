Wekdienst van 11 maart: dit gebeurde terwijl je sliep

Rechter VS laat Syrisch gezin toch toe

Een Syrisch gezin dat de Verenigde Staten niet in mocht vanwege het inreisverbod, mag toch naar Amerika komen. Een federale rechter heeft daar toestemming voor gegeven. Het gaat om de vrouw en de driejarige dochter van een man uit Aleppo die al sinds 2014 in de VS woont. De rechter heeft bepaald dat zij mogen overkomen, omdat het gevaarlijk is in Aleppo.

Het is de eerste keer dat een rechter zich over zo'n zaak uitspreekt sinds president Trump een nieuwe versie van het inreisverbod aankondigde. Het is geen algehele opschorting van het inreisverbod.