Rechter VS laat Syrisch gezin toch toe

Een Syrisch gezin dat de Verenigde Staten niet in mocht vanwege het inreisverbod heeft van een federale rechter toch toestemming gekregen om het land binnen te komen. Het is de eerste keer dat een rechter een oordeel velt in een dergelijke zaak sinds president Trump een aangepaste versie van het inreisverbod aankondigde.

Het gaat om de vrouw en de 3-jarige dochter van een man uit Aleppo, die sinds 2014 in de staat Wisconsin woont. Toen Trump in januari met een inreisverbod kwam voor mensen uit onder meer Syrië, spande de man een proces aan om zijn gezin alsnog naar de VS te halen.

Zijn probleem leek opgelost toen rechters het inreisverbod ongeldig verklaarden, maar maandag kwam Trump met een nieuwe versie. Hij hoopt dat zijn nieuwe decreet wel voldoet aan de juridische eisen.

Gevaar

De federale rechter in Wisconsin zegt nu dat de vrouw en dochter van de man in Syrië gevaar lopen en daarom moeten worden toegelaten tot de VS.

De uitspraak geldt alleen voor dit ene geval: van een algeheel verbod op de inreisbelemmeringen is dus geen sprake. Er is wel een aantal Amerikaanse staten dat rechtszaken heeft aangespannen om zo'n verbod opnieuw af te dwingen.