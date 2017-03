Jackpot 27 miljoen valt in Zuid-Holland

De Mega Jackpot van de Staatsloterij van 27 miljoen euro is gevallen in Zuid-Holland. Het bedrag wordt belastingvrij uitgekeerd.

De laatste keer dat de jackpot viel, was in juli. Toen was het winnende lot, ter waarde van 26,1 miljoen euro, verkocht in Groningen. Omdat de jackpot sindsdien niet meer was gevallen, stond vast dat dat bij de nieuwste trekking wel zou gebeuren.

Het is niet de hoogste geldprijs ooit in de Staatsloterij. In mei 2013 won een inwoner van Utrecht 38,4 miljoen euro bij de Mega Jackpot.

Beslag

De winnaars van gisteravond hoeven zich waarschijnlijk geen zorgen te maken over de uitbetaling. Er werd deze week even gevreesd dat de uitbetaling vertraging zou oplopen omdat de organisatie Loterijverlies beslag had laten leggen op ruim 120 miljoen euro aan tegoeden van de Staatsloterij, maar de rechter hief dat beslag gisteren op.