'Speciale ggz-opvang voor agenten in geestelijke nood'

Er komen speciale, geïsoleerde opvangplekken voor politiemensen die in psychische nood verkeren. Dat meldt het AD. Het initiatief moet zelfdoding onder agenten tegengaan.

Volgens het dagblad voelen agenten zich vaak onbegrepen door hulpverleners in de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Verder komt het voor dat ze opname in een ggz-instelling weigeren, omdat ze niet tussen patiënten willen belanden die ze zelf van straat hebben geplukt.

Uit recent onderzoek zou blijken dat meerdere politiemensen zelfmoord hebben gepleegd nadat ze gebrekkige zorg hadden gekregen. Jaarlijks maken gemiddeld zeven agenten een einde aan hun leven.

De Nationale Politie is nu volgens het AD in gesprek met drie ggz-instellingen over een speciale voorziening voor politiemensen. Het is de bedoeling dat het politiepersoneel daar wordt gescheiden van 'gewone' patiënten.