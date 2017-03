Naaktfoto's verspreid op scholen Epe en Heerde

De leiding van twee middelbare scholen in Epe en Heerde heeft de ouders van de leerlingen gewaarschuwd dat er naaktfoto's en filmpjes zijn verspreid. Het gaat om bijna 2000 leerlingen van de Noordgouw in Heerde en de RSG in Epe, meldt De Stentor.

In een mail aan de ouders staat dat twee leerlingen, één van elke school, elkaar naaktfoto's en filmpjes stuurden. "De beelden waren bedoeld voor elkaar, niet voor anderen. De beelden zijn echter doorgestuurd aan diverse leerlingen."

Telefoons bekijken

Volgens de politie staan de foto's en filmpjes nog altijd op de telefoons van een aantal leerlingen. In de mail doet de schoolleiding een dringend beroep op de ouders om met hun kinderen in gesprek te gaan en samen met hun zoon of dochter hun mobiele telefoon te bekijken.

Met de twee kinderen en hun ouders is al uitvoerig gesproken. De brief aan de andere ouders is vooral bedoeld om iedereen goed te laten schrikken, zegt directeur Dorreboom van de RSG tegen De Stentor.