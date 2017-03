VN: grootste humanitaire crisis sinds 1945 dreigt

De wereld staat aan de rand van de grootste humanitaire crisis sinds 1945. Daarvoor waarschuwen de Verenigde Naties. Meer dan twintig miljoen mensen dreigen om te komen van de honger.

VN-topman Stephen O'Brien (Humanitaire Zaken) zei in de VN-Veiligheidsraad dat er wereldwijd een gecoördineerde actie op gang moet komen.

Miljarden nodig

Er is direct geld nodig om hulp te verlenen in Jemen, Zuid-Sudan, Somalië en het noordoosten van Nigeria. "Om precies te zijn, hebben we voor juli 4,4 miljard dollar nodig", zei O'Brien. Het Nederlandse kabinet maakte gisteren bekend dat het twee miljoen euro vrijmaakt voor deze gebieden.

De Verenigde Naties spreken van voedselgebrek als meer dan 30 procent van de kinderen tot 5 jaar lijdt aan ondervoeding en het sterftecijfer dagelijks hoger ligt dan 2 per 10.000 mensen.

Jemen

De nood is het hoogst in Jemen. Volgens O'Brien heeft twee derde van de bevolking daar hulp nodig. Dat zijn bijna negentien miljoen mensen. "Zeven miljoen mensen lijden honger en weten niet waar hun volgende maaltijd vandaan moet komen."

Het is al jaren onrustig in Jemen, het armste Arabische land. Sinds twee jaar woedt er een burgeroorlog.

De voorspelling is dat er dit jaar ruim twee miljard dollar nodig is om de nood in Jemen te verlichten. Daarvan is pas 6 procent bij elkaar gebracht. Op 25 april houdt de VN een nieuwe donorconferentie voor Jemen.