Shiffrin bijna zeker van wereldbeker na winst Squaw Valley

Skiester Mikaela Shiffrin heeft bij wereldbekerwedstrijden in het Amerikaanse Squaw Valley de reuzenslalom gewonnen. Ze was voor eigen publiek 0,07 sneller dan de Italiaanse Federica Brignone.

Shiffrin maakt door haar overwinning nog altijd kans op de wereldbeker op dit onderdeel. De achterstand op Tessa Worley, die derde werd, is met nog één race te gaan tachtig punten.

De wereldbeker algemeen lijkt haar niet meer te kunnen ontgaan. Haar enige concurrente, Ilka Stuhec, staat op 278 punten, maar de Sloveense kan alleen op de snelle onderdelen (nog twee te gaan) uit de voeten.

Shiffrin was in Squaw Valley, waar voor het eerst in 48 jaar een WB-wedstrijd plaatsvond, de snelste in de eerste run.

In de tweede werd ze slechts veertiende.