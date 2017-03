Pieter en Margriet tonen privécollectie Canadese Inuitkunst

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben vanmiddag de tentoonstelling Canadese Inuit Kunst in Museum Volkenkunde in Leiden geopend. Hier is ook kunst uit hun privécollectie te zien.

De werken worden tentoongesteld ter ere van het 150-jarige bestaan van Canada. Het echtpaar heeft een bijzondere band met het land: prinses Margriet werd er geboren. In de jaren 70 bracht ze samen met Pieter meerdere bezoeken aan de Inuit in het hoge noorden van Canada.