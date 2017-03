Bild: irriterend gas in de metro van Hamburg

In Hamburg hebben onbekenden een irriterend gas gegooid in de metro, meldt de Duitse krant Bild. Zes passagiers kregen last van hun ogen en hadden moeite met ademhalen. Zij kregen medische hulp.

In de metro zouden vijftig passagiers hebben gezeten. De trein werd stilgezet op station Sternschanze. De politie en de brandweer stuurden iedereen naar buiten.

Op foto's zijn brandweermensen te zien die op het perron lopen met tassen met zuurstof.

Bild zegt dat er vermoedelijk twee jonge daders zijn. Zij zouden zijn gevlucht.