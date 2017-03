Max is klaar voor Melbourne, maar de concurrentie ook

Teambaas Horner straalt vertrouwen uit. “Doordat Mercedes de afgelopen jaren de lakens uitdeelde moesten wij harder werken om het gat te dichten. Ik heb het gevoel dat we nu gaan oogsten”, zei hij deze week in The Guardian.

“En het mooie is: als je eenmaal aan de lopende band wint, gaat alles bijna vanzelf. Alsof je op water loopt. De afgelopen jaren hebben we vooral hard gepeddeld.”

Geen zorgen

Verstappen maakte zich, nadat hij vrijdag in de ochtendsessie de tweede tijd achter de hele snelle Räikkönen had neergezet, geen zorgen nadat de middagsessie door turboproblemen deels in het water was gevallen.

"Voor ons was het belangrijk om de balans te checken in vergelijking met donderdag. Die is zeker verbeterd, maar kan altijd beter. Het was een positieve dag. De prestaties zijn voor nu okay, maar we willen en moeten natuurlijk blijven verbeteren", keek hij vooruit naar de eerste race.