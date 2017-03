Rutte wil meer samenwerken met vrienden België en Luxemburg

Kopgroepen

Premier Rutte moet eveneens niets hebben van kopgroepen in Europa en praten over verschillende snelheden kan hem ook niet bekoren, maar de Benelux vindt hij nuttig. "Je kan tussen de landen afspreken om net iets sneller te gaan. Zo hebben we nu een proef met extra lange vrachtwagens die worden toegestaan in Nederland en Vlaanderen. Dat is makkelijker afspreken met drie landen dan met 28 lidstaten", verduidelijkt hij zijn punt.

Het uiteindelijke doel blijft wat de drie premiers betreft wel samenwerking in Europa. "Maar we zijn buren, premiers die ongeveer gelijk denken, en vrienden, dat helpt."