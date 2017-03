Opgepakte Duitser Marcel Hesse bekent twee moorden

Kennis

Hesse vluchtte naar een kennis en vroeg of hij bij hem kon logeren. Donderdagochtend zag de 22-jarige man op internet dat zijn logé gezocht werd voor moord. Toen hij hem daarmee confronteerde, doodde Hesse hem met 68 messteken. Daarna stak hij het huis in brand.

Daarna wilde Hesse de politie bellen. Omdat dat niet lukte, meldde hij zich bij een snackbar om zichzelf aan te geven.

Uit huis gezet

Volgens de politie was Hesse in paniek geraakt omdat zijn ouders van plan waren om te verhuizen. Hij was bang dat hij daardoor zijn internettoegang zou kwijtraken en niet kon gamen. Hij probeerde het huis in brand te steken en deed een zelfmoordpoging. Toen dat mislukte, doodde hij het buurjongetje.

Meer dan honderd politiemensen zijn bij het onderzoek betrokken geweest. Dat Hesse nu vastzit, is volgens de politie een grote opluchting. Veel ouders belden de afgelopen dagen met de politie omdat ze zich zorgen maakten over de veiligheid van hun kinderen.