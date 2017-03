Schoonmaakbedrijf verantwoordelijk voor doden in mestsilo

Een schoonmaakbedrijf wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van drie mannen bij het schoonmaken van een mestsilo. Het bedrijf krijgt een boete van 100.000 euro en de directeur moet een werkstraf van 240 uur uitvoeren. Ook krijgt hij een jaar voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van drie jaar.

Het ongeluk gebeurde in 2013 op een boerderij in Makkinga. Een man was bezig met het schoonmaken van de mestsilo toen hij werd bedwelmd door de giftige gassen. Drie anderen schoten hem te hulp, waarbij twee van hen ook om het leven kwamen. De andere man raakte zwaargewond.

Risico's

Een van de mannen die de werknemer van het schoonmaakbedrijf te hulp schoten, was de zoon van de eigenaar van het boerenbedrijf.

De rechter verwijt het schoonmaakbedrijf dat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen. De mannen waren aan het werk zonder goede uitrusting en ze waren niet op de hoogte van de risico's die ze liepen.