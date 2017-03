Great Barrier Reef sterft verder af door verbleking

Het grootste koraalrif ter wereld dreigt verder af te sterven. Volgens de lokale autoriteiten heeft het Great Barrier Reef bij Australië voor het tweede jaar op rij te maken met verbleking. Dat kwam niet eerder voor.

De verbleking wordt veroorzaakt door hoge temperaturen van het zeewater. Daardoor verdwijnt de "huid" van het koraal, bestaande uit algen, en blijft alleen het witte kalkskelet over. Als de watertemperatuur daalt, dan kunnen de algen weer terugkeren, maar als dat niet gebeurt, sterft het koraal af.

De hoge watertemperatuur wordt veroorzaakt door een combinatie van El Niño en de opwarming van de oceanen als gevolg van klimaatverandering.

Lang herstel

Het Great Barrier Reef werd in 1998 en 2010 ook getroffen door verbleking, maar toen had het rif jaren om te herstellen. In 2016 kwam het opnieuw voor, heftiger dan de keren daarvoor. Naar schatting is toen bijna een kwart van het koraal afgestorven.

Doordat er nu voor het tweede jaar op rij verbleking voorkomt in het Great Barrier Reef, vrezen wetenschappers dat de klap hard zal aankomen. Het rif was nog aan het herstellen van de verbleking van vorig jaar en waarschijnlijk gaat het herstel nog vijf jaar duren.

Over een half jaar is te zeggen hoeveel koraal er dit jaar is afgestorven.