Militair naaktfotoschandaal VS dijt uit

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zei in een reactie tegen de BBC dat er een instructie is uitgegaan over de manier waarop met dit soort pesterijen moet worden omgegaan. "Dit soort gedrag is in strijd met onze waarden", zei een woordvoerder.

Maandag werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Defensie een onderzoek is gestart naar mariniers die honderden naaktfoto's van vrouwelijke collega's op een Facebookpagina hebben geplaatst. 30.000 mannelijke collega's, veteranen en ook Britse mariniers waren daar lid van. Facebook heeft de pagina die Marines United heette daarna verwijderd.