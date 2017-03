Honderden vluchten geschrapt om stakingen Berlijn en Frankrijk

Het vliegverkeer in Europa heeft veel last van twee stakingen, in Duitsland en Frankrijk. Op de twee vliegvelden in Berlijn staakt het grondpersoneel, wat honderden geannuleerde vluchten tot gevolg heeft. En de Franse luchtverkeersleiders staken al de hele week, wat ook tot annuleringen leidt.

De staking in Duitsland komt op een ongelukkig moment, want toevallig is er in Berlijn ook een grote internationale toerismebeurs aan de gang. Volgens de vakbondsleider zijn er nauwelijks stakingsbrekers. Vorige week stemde 98,6 procent van de vakbondsleden voor de staking.

De staking op de vliegvelden Tegel en Schönefeld begon vanmorgen om 04.00 uur en duurt tot morgenochtend 06.00 uur. De stakers willen een loonsverhoging van een euro per uur.

Luchtverkeersleiding

In Frankrijk zijn het de luchtverkeersleiders die het werk hebben neergelegd. De staking begon maandag en duurt tot vandaag. Niet alleen vluchten van en naar Frankrijk zijn getroffen, ook vluchten die over Frankrijk gaan hebben er last van.

Maatschappijen moeten omvliegen, met vertragingen tot gevolg, en soms worden de vluchten daarom geannuleerd. Vanuit Nederland zijn vooral de vluchten van en naar Spanje getroffen.