Nieuwe fulltime coach voor Schippers

Dafne Schippers gaat fulltime werken met coach Rana Reider. De Amerikaan is de opvolger van Bart Bennema, die na een lange samenwerking een stap terug doet.

De 46-jarige Reider staat bekend als specialist voor het starten, een onderdeel waarop Schippers nog progressie kan boeken. "We wilden een volgende stap zetten. Dan is het nodig om nieuwe dingen uit te proberen", zegt Bennema tegen de Volkskrant.

Bennema blijft wel betrokken bij Schippers. Hij is verantwoordelijk voor de planning van de wedstrijden en het krachttrainingsprogramma van de regerend wereldkampioene op de 200 meter.

Bekwaam

Reider geniet in de atletiekwereld een grote reputatie. Zo werd hij in de Verenigde Staten twee keer verkozen tot coach van het jaar. Hij werkt sinds begin 2015 voor de Nederlandse atletiekunie en is sindsdien ook betrokken bij het trainingsprogramma van Schippers.