Doden bij betogingen Zuid-Korea na afzetten president

Bij betogingen in Zuid-Korea zijn zeker twee doden gevallen. Aanhangers en tegenstanders van president Park gingen massaal de straat op nadat het Constitutioneel Hof had besloten haar af te zetten.

Een grote mensenmassa protesteerde bij het gerechtsgebouw in Seoul tegen de afzetting van de president. De politie probeerde tevergeefs met een cordon bussen de betogers weg te houden bij het gebouw. Elders in de stad vierden juist critici van de president het besluit.

Een van de doden is een zeventiger die van een politiebus viel. Over het andere slachtoffer zijn nog geen details bekend.

Corruptie

President Park heeft laten weten het besluit van het hof te respecteren. Ze zal later vandaag haar ambtswoning verlaten. Haar partij zegt het oordeel "in alle nederigheid te aanvaarden".

Park wordt verdacht van corruptie en machtsmisbruik in een schandaal rond een vertrouweling van haar. Zelf ontkent ze iets fout te hebben gedaan.

Noord-Korea

Het Noord-Koreaanse nieuws berichtte dat Park nu "als een ordinaire crimineel" vervolgd kan worden, omdat ze haar immuniteit als president verliest. Volgens persbureau Reuters werd het nieuws ongebruikelijk snel gemeld in Pyongyang; meestal bericht het nieuws pas dagen later over buitenlandse ontwikkelingen.

De Zuid-Koreaanse minister van Defensie heeft het leger in staat van paraatheid gebracht, om het hoofd te kunnen bieden aan dreigingen "uit binnen- en buitenland".