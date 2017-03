Nederland eist duidelijkheid over oorzaak busramp Zwitserland

Nederland neemt juridische stappen om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de busramp in Sierre in 2012, meldt het AD. De Zwitserse autoriteiten weigeren een bloedmonster van de omgekomen chauffeur te geven. Die zou de bus mogelijk onder invloed van antidepressiva hebben laten verongelukken.

Bij het ongeluk in een tunnel kwamen 22 kinderen en zes volwassenen om het leven. In de bus zaten schoolkinderen uit België en Nederland. Volgens de Zwitserse autoriteiten verloor de chauffeur niet opzettelijk de macht over het stuur, maar de ouders van de slachtoffers trekken dat in twijfel.

Suïcidaal

De nabestaanden denken dat de chauffeur suïcidaal was door medicijnen en dat hij de bus expres tegen een tunnelwand reed. Ook externe deskundigen houden rekening met dit scenario. Ze vermoeden dat de chauffeur een genetische afwijking had, waardoor het afbouwen van de antidepressiva hem mogelijk suïcidaal maakte.

In oktober vorig jaar vroeg Rutte de Zwitserse regering om een bloedmonster van de chauffeur, maar de autoriteiten daar zien geen reden om mee te werken omdat het onderzoek is afgerond.

"We proberen nu via de juridische weg deze bloedmonsters alsnog te verkrijgen, om de vragen waar ouders nog mee zitten zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden'', zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken tegen de krant. "Een advocaat onderzoekt de mogelijkheden. Als overheid hebben we geen reden om te twijfelen aan het onderzoek van de Zwitsers, maar we willen nabestaanden zo goed mogelijk helpen.''