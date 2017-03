'Indonesische politici verduisterden 160 miljoen euro'

Meerdere bekende Indonesische politici met een sleutelrol in de regering van president Widodo worden genoemd in een corruptieproces, dat in Jakarta is begonnen tegen twee ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In totaal zou omgerekend zo'n 160 miljoen aan overheidsgeld zijn verduisterd.

In de aanklacht worden onder anderen de huidige minister van Justitie, de voorzitter van het parlement en diverse gouverneurs van Indonesische provincies genoemd.

Identiteitskaart

De zaak draait om de introductie van een elektronische identiteitskaart in 2011 en 2012. Van het budget van 415 miljoen euro zou ruim een derde zijn gestolen door zo'n tachtig functionarissen en bedrijven, aldus een Indonesische anticorruptie-eenheid.

De twee ambtenaren die terecht staan, zouden zelf zo'n vier miljoen euro hebben verduisterd. De rest van het geld zou zijn verdeeld door de genoemde politici en andere ambtenaren.

De zaak is een test voor president Widodo, die zegt hard te willen optreden tegen de alomtegenwoordige corruptie in het land. Volgens Indonesische media ontkennen de voorzitter van het parlement en de minister elke betrokkenheid.