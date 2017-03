Het is zover: Amerikanen drinken meer water dan cola

Amerikanen drinken voor het eerst in tientallen jaren meer flessenwater dan koolzuurhoudende frisdranken zoals cola. Vorig jaar was water, gemeten in omzet, de meest gedronken drank in de Verenigde Staten, zegt het onderzoeksbureau Beverage Marketing Corp.

Gemiddeld dronken de Amerikanen bijna 150 liter water uit een fles per persoon. Daarnaast dronken zij een goede 145 liter frisdrank. Dat is flink minder dan de bijna 200 liter frisdrank die rond de eeuwwisseling per persoon werden gebruikt.

Frisdrankbelasting

Meerdere steden hebben een frisdrankbelasting ingevoerd, in de strijd tegen overgewicht en diabetes. De eerste stad was Berkeley in Californië, dat in 2015 een belasting van zo´n 3,5 dollarcent per liter invoerde.

Daar daalde de frisdrankconsumptie vervolgens met 20 procent. In grote steden als Philadelphia, San Francisco en Seattle is ook zo'n belasting ingevoerd, of is het besluit genomen om dat te gaan doen.

Philadelphia zette de stap omdat bijna 70 procent van de volwassenen in de stad te dik is.