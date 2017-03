Zeker 24 doden in Nepal door bus die in rivier valt

In Nepal zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een overvolle bus. Tientallen mensen raakten gewond, meldt persbureau Reuters.

De bus raakte van de weg en stortte daarna 200 meter naar beneden in de rivier de Jajarkot, zo'n 400 kilometer ten westen van de Nepalese hoofdstad Kathmandu.

Overvol

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. In Nepal gebeuren vaker dit soort ongelukken. Veel wegen zijn in zeer slechte staat en de bussen zijn vaak overvol. Reizigers gaan soms op de daken zitten om toch mee te kunnen.

In augustus vorig jaar kwamen ruim dertig mensen om het leven nadat een bus in een bergachtig gebied van de weg gleed.