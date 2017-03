Groeiend aantal staten tegen inreisverbod Trump

Een groeiend aantal Amerikaanse staten zet juridische procedures door tegen het nieuwe decreet waarmee president Trump mensen uit bepaalde moslimlanden tijdelijk wil weren. Tot nu toe trekken vijf staten samen op. Daarnaast spant Hawaï een afzonderlijke procedure aan.

De staat Washington in het noordwesten van de VS stapte als eerste naar de federale rechtbank. De thuisstaat van grote internationale bedrijven zoals Microsoft en Boeing was ook de eerste die het oorspronkelijke inreisverbod van Trump aanvocht. Nu vraagt Washington aan de rechter om de uitspraak uit die zaak uit te breiden naar het nieuwe decreet.

De staten Oregon, Minnesota, Massachussetts en New York hebben zich bij de rechtszaak van Washington aangesloten. In al die staten won de Democratische Partij tijdens de afgelopen verkiezingen.

Aparte zaak Hawaï

Hawaï spant een andere rechtszaak aan tegen het inreisverbod. De openbaar aanklager van het eiland zegt dat de economie van Hawaï grote schade zal ondervinden van de maatregel, vooral omdat het toerisme eronder zal lijden.

Verder eist de religieus leider van de moslimgemeenschap op Hawaï dat zijn schoonmoeder in Syrië een visum krijgt om haar familie op Hawaï te bezoeken. Openbaar aanklager Chin zegt dat de imam door het inreisverbod minder rechten heeft dan andere burgers in de Verenigde Staten.

Tweede versie

Het nieuwe inreisverbod zou 16 maart - volgende week donderdag - ingaan, en geldt voor reizigers uit Sudan, Syrië, Iran, Libië, Somalië en Jemen. Ten opzichte van de eerste versie van het decreet heeft Trump alleen Irak van de lijst gehaald. Ook mogen reizigers die al een verblijfsvergunning of visum hebben, nu wel het land in.