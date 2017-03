Zeven gewonden op station Düsseldorf door aanval met bijl

Op het centraal station van Düsseldorf zijn zeven mensen verwond met een bijl, van wie drie ernstig. De politie rukte met groot materieel uit, waaronder een helikopter.

Er is een verdachte aangehouden. Hij vluchtte over het spoor en sprong van een brug. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Het blijkt te gaan om een 36-jarige man uit Wuppertal. Hij is afkomstig uit het voormalige Joegoslavië en heeft psychische problemen. De man viel willekeurige reizigers aan op het perron en in een treinstel.

Het station van Düsseldorf werd ontruimd en het treinverkeer stopgezet; het complex werd rond 01.00 uur weer vrijgegeven.