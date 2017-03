Klaver ziet 'unieke kans' voor GroenLinks om de grootste partij te worden

GroenLinks-lijsttrekker Klaver heeft de linkse kiezers opgeroepen op zijn partij te stemmen. Hij zei dat dan de unieke kans bestaat dat een linkse partij de verkiezingen wint en de grootste van Nederland wordt. "Maak ons de grootste en wij gaan regeren over links en ervoor zorgen dat Nederland voor het eerst in veertig jaar weer een links kabinet krijgt."

Hij deed zijn oproep in de laatste van zijn zogenoemde meet-ups. De bijeenkomst werd gehouden in Afas Live, de voormalige Heineken Music Hall in Amsterdam. Voor een politieke bijeenkomst zijn er zeer veel bezoekers: 5000 mensen hebben er een kaartje voor.

Klaver zei dat het "na dertig jaar economisme tijd is voor verandering" en voor progressieve politiek. Hij voegde eraan toe dat er een groeiende beweging is die genoeg heeft van haat, angst en egoïsme. De GroenLinks-leider noemde de resterende zes dagen tot aan de verkiezingen "misschien wel de belangrijkste dagen van ons politieke leven".

Klaver zei verder dat VVD, CDA en D66 als traditionele machtspartijen denken dat ze na 15 maart uitmaken wat er gaat gebeuren. Hij noemde dat de arrogantie van de macht.