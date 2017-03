Spierballen van Stars and Stripes in Syrië

De VS laat - voor het eerst in jaren - heel duidelijk zijn aanwezigheid zien in Syrië. Met veel vlagvertoon op voertuigen, zwaar geschut en 400 mariniers wordt de belegering van IS-bolwerk Raqqa voorbereid. Maar het lijkt ook een duidelijk signaal aan Turkije.

De komst van de Amerikaanse troepen was niet aangekondigd door het Witte Huis. "De operatie kwam aan het licht toen ineens een elite-eenheid van de Amerikaanse landmacht opdook bij de Noord-Syrische stad Manbij", vertelt VS-correspondent Arjen van der Horst in het Radio 1-programma Nieuws en Co. Bij navraag van Amerikaanse journalisten bleek er een artilleriekonvooi op weg te zijn naar Raqqa, de officieuze hoofdstad van het kalifaat.

Op beelden waren artillerievoertuigen met prominente Amerikaanse vlaggen te zien in het Syrische landschap. "We willen laten zien dat we er zijn", zei een Pentagon-woordvoerder tegen de Washington Post.