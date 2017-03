Geen dreiging meer bij debat christelijke lijsttrekkers in Ede

Bij het christelijke lijsttrekkersdebat bij CineMec in Ede is een grote politiemacht op de been. Volgens de politie is er op het laatste moment een melding binnengekomen die aanleiding gaf om met extra mensen naar CineMec te gaan.

Volgens de politie was er sprake van een reële dreiging, maar is die er inmiddels niet meer en wordt de politie-inzet afgeschaald.

Mensen die naar het debat wilden, mochten wel naar binnen. Wel werden er mensen gefouilleerd. Aan het debat in CineMec doen Kees van der Staaij van de SGP, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en Sybrand Buma van het CDA mee.

Burgemeester Van der Knaap van Ede werd tijdens de raadsvergadering weggeroepen vanwege "een calamiteit".