Dodental na brand in kindertehuis Guatemala tot boven de 30 gestegen

Het dodental van de brand in een kindertehuis in Guatemala-Stad is gestegen tot 31. Vannacht overleden nog een paar meisjes die na de brand naar het ziekenhuis waren gebracht. Er liggen nog 27 meisjes in het ziekenhuis, tien van hen zijn er slecht aan toe.

In het tehuis was officieel plek voor 400 kinderen, maar volgens media in Guatemala woonden er veel meer. Het gaat vooral om kinderen die uit huis zijn geplaatst.

De brand zou zijn ontstaan toen een aantal kinderen matrassen in brand hadden gestoken. Het vuur verspreidde zich daarna snel door het gebouw.

Felipe en Letizia

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun medeleven betuigd. Ze brachten hun condoleance over aan de families van de omgekomen meisjes.

Guatemala was vroeger een Spaanse kolonie.