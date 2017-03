Twintig dopinggevallen in Nederlandse sport in 2016

De Dopingautoriteit voerde 2.788 controles uit, aanzienlijk meer dan in 2015 (2.416). In bijna de helft van de gevallen is er ook op epo gecontroleerd en dat is meer dan een jaar eerder (34 procent).

Dat is een gevolg van een extra bijdrage van het NOC*NSF van vier ton.

Anabolen

Overigens vonden de controleurs 86 keer een afbraakproduct van één of meer dopinggeduide stoffen. Anabole middelen waren het vaakst vertegenwoordigd (79). Maar in 68 van deze gevallen bleek bij nader onderzoek dat er geen sprake was van een dopingvergrijp.