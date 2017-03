Mannen met bivakmutsen ontvoeren man in Amstelveen

In Amstelveen hebben meerdere mannen met bivakmutsen een man uit zijn auto getrokken en in een andere auto geduwd. Daarna zijn ze met het slachtoffer weggereden.

De politie spreekt zelf nog niet van een ontvoering, maar neemt de zaak wel wel heel serieus. "We gaan ervan uit dat het echt is", zegt een woordvoerder. "Als het een grap zou zijn, dan is het wel een hele slechte."

De recherche doet onderzoek naar de auto van het slachtoffer. Een van de ruiten van de auto is ingeslagen. Ook heeft de politie via Burgernet getuigen opgeroepen zich te melden.