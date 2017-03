ITF wil Davis Cup en Fed Cup inkrimpen

Als het aan de internationale tennisfederatie ITF ligt, gaat de opzet van de Davis Cup en de Fed Cup flink op de schop. De raad van commissarissen (rvc) heeft donderdag in Indian Wells een flink pakket aan wijzigingen opgesteld.

De grootste verandering zou plaats moeten vinden in de Davis Cup. Daar spelen de heren nu nog wedstrijden volgens een best-of-five-sets-format. Dat moet volgens de commissarissen terug naar best-of-three. In dat geval kan een Davis Cupduel in twee dagen kunnen worden afgewerkt. Ook de Fed Cup zou terug moeten naar twee speeldagen.

Stemming in augustus

De plannen van de rvc moeten formeel nog worden goedgekeurd. Dat gebeurt in augustus van dit jaar, op de jaarlijkse algemene vergadering van de ITF tijdens de US Open. Daar zal ook worden gestemd over eerder voorgestelde wijzigingen, waaronder een Final Four-weekend in de Fed Cup.