Meer toeristen in Rotterdam, met dank aan Lonely Planet

Rotterdam heeft het aantal toeristen vorig jaar opnieuw zien stijgen. Het aantal mensen dat minstens één hotelovernachting boekte, was 8 procent hoger dan in 2015.

Met 1,6 miljoen hotelovernachtingen beleefde de toeristische sector in de stad een topjaar. De meeste hotelgasten kwamen zoals elk jaar uit Nederland zelf, maar ook veel Duitsers, Belgen en Britten bezoeken de stad.

De Rotterdamse musea profiteren met een bezoekersrecord van 3,5 miljoen mensen flink mee van het toegenomen toerisme. Het aantal bezoeken lag in het jaar daarvoor 10 procent lager.

In de toerismecijfers zijn dagjesmensen en passagiers van cruiseschepen niet meegenomen.

Wethouder Struijvenberg schrijft de positieve cijfers onder andere toe aan de positieve pers die Rotterdam in de internationale media krijgt. Zo stond Rotterdam vorig jaar voor het eerst in de top-10 van de reisgids Lonely Planet. Ook CVV, The Washington Post, The New York Times en de BBC schreven lovend over de stad. CNN beschreef Rotterdam als Europe's New Capital of Cool.