Ferrari maakt indruk, opnieuw problemen McLaren

Ferrari heeft dit seizoen wat goed te maken en het lijkt erop dat de Italiaanse renstal daar ook serieus werk van gaat maken. Sebastian Vettel was snel in de ochtendsessie van de voorlaatste testdag in Barcelona.

Niemand sneller

Op de zachte banden kwam de Duitser, die afgelopen seizoen geen race wist te winnen, tot een tijd van 1.19,024. Niemand van de F1-coureurs is in bijna twee weken testen sneller geweest.

De testserie van McLaren verloopt een stuk minder voorspoedig. De Belg Stoffel Vandoorne moest de wagen twee keer langs de baan parkeren.

Vandoorne had wel even de beste rondetijd in handen. Uiteindelijk was hij met dezelfde banden twee seconden langzamer dan Vettel. Teamgenoot Alonso uitte de afgelopen dagen al kritiek op de betrouwbaarheid van de Honda-motor.

Daniel Ricciardo, bij Red Bull teamgenoot van Max Verstappen, reed 41 ronden. Zijn 1.20,824 betekende de vijfde tijd. Vrijdag sluit Max Verstappen bij Red Bull de testweken af.