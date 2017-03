Koenders: haast maken met bewijzenbank Syrië

Minister Koenders wil dat er haast gemaakt wordt met de oprichting van een bewijzenbank voor de burgeroorlog Syrië. Op een conferentie in Den Haag riep hij andere landen op het project financieel te steunen.

"We moeten nu doorpakken", meent de minister. "Deze situatie motiveert ons om, ook als het conflict nog gaande is, straffeloosheid in Syrië aan te pakken. Als de bewijzenbank goed werkt, kan dit de uiteindelijke vervolging bespoedigen."

De VN besloot eind vorig jaar om een databank aan te leggen over de gruweldaden in Syrië. Dat moet voorkomen dat bewijsmateriaal verspreid raakt op verschillende plekken. Bovendien kunnen specialisten vast toetsen of het materiaal bruikbaar is tijdens een rechtszaak.

Veto

Vandaag komen in Den Haag 200 experts bijeen om te praten over de oprichting van de bewijzenbank, die valt onder de Hoge Commissaris van de Mensenrechten van de VN. Nederland heeft al een bijdrage van 1 miljoen euro beloofd, maar voor het eerste jaar is 13 miljoen nodig.

De databank verzamelt informatie over alle strijdende partijen in Syrië, waaronder het regeringsleger van president Assad, de oppositie en Islamitische Staat. Het Internationaal Strafhof doet nog geen onderzoek naar het conflict, omdat Rusland dat met een veto in de VN-Veiligheidsraad kan tegenhouden.