'Bloembak' blijkt Romeinse sarcofaag

Een stenen kist die jarenlang in weer en wind als bloembak dienstdeed op het Britse landgoed Blenheim Palace blijkt een dure Romeinse sarcofaag te zijn. Een expert ontdekte toevallig hoe zeldzaam het voorwerp is.

De sarcofaag kwam ergens in de 19e eeuw in het bezit van het landgoed, bekend als de geboorteplek van Winston Churchill. Aanvankelijk werd het gebruikt in een waterpartij, maar de afgelopen honderd jaar zijn er bloemen in gekweekt.

Een expert die het landgoed bezocht om andere beeldhouwwerken te taxeren, was verbijsterd toen zijn oog op de bak vol tulpen viel. Hij zag dat het om een Romeinse sarcofaag ging van zo'n 1700 jaar oud. "We vonden het altijd al een mooi beeldhouwwerk, maar dit wisten we niet", zegt een woordvoerder van het paleis.