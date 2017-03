Guardiola heeft niets gezien van Barça's historische avond

De Catalaan pur sang, die met Barcelona als speler én als trainer de Champions League won, zat op de bank bij de competitiewedstrijd van zijn huidige club Manchester City tegen Stoke City (0-0).

Na afloop ging het op de persconferentie echter vooral over die andere wedstrijd en over de huidige coach van Barcelona. "Het is 'n enorme overwinning voor Luis Enrique en zijn team", aldus Guardiola.

Felicitaties

"We hebben het over een generatie spelers die al jaren op hoog niveau speelt", ging Guardiola verder. "Ze hebben veel mooie dingen bereikt. Ik wil graag de wedstrijd rustig terugkijken en alle fans van Barça - en in 't bijzonder Luis Enrique - feliciteren."