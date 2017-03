Voorhuis stopt met schaatsen

Na elf jaar schaatsen op het hoogste niveau vindt Jorien Voorhuis het genoeg geweest. De 32-jarige allroundster stopt ermee. "Ik heb voor mezelf het hoogst haalbare bereikt en alles eruit gehaald wat erin zat", aldus de schaatsster van Team Plantina, die deze week haar besluit nam.

Voorhuis brak in 2006 door bij de senioren toen ze brons won bij de NK allround. Daarna won ze nog drie keer zilver en een keer brons bij de Nederlandse allroundkampioenschappen.

In 2010 deed ze mee aan de Olympisch Spelen in Vancouver. Op de 5.000 meter werd Voorhuis daar tiende en met de achtervolgingsploeg moest ze genoegen nemen met de zesde plaats. Een jaar later won ze brons op de 1.500 meter bij de WK afstanden.

Nieuw hoofdstuk

Dit jaar vielen haar resultaten tegen: bij haar laatste wedstrijd, de NK allround, eindigde Voorhuis als zevende.

"Dat zijn mooie dingen om op terug te kijken, maar het houdt ook een keer op. Dat moment is nu. Er begint een nieuw hoofdstuk in mijn leven, waar ik erg nieuwsgierig naar ben. Hoe dat hoofdstuk eruit gaat zien, weet ik nog niet. Dat ga ik de komende periode ontdekken."