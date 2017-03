Amerikaanse 'boots on the ground' in Syrië voor strijd om Raqqa

Enkele honderden Amerikaanse mariniers, voorzien van zwaar artilleriegeschut, zijn in Syrië gearriveerd om hulp te bieden bij het offensief tegen IS in de stad Raqqa. Volgens anonieme bronnen bij de overheid en het leger gaat het om een tijdelijke inzet van Amerikaanse militairen. Van officiële zijde wordt gezwegen over de inzet omwille van de veiligheid van de troepen.

De troepen gaan ondersteuning bieden aan Syrische en Koerdische strijders die de aanval voorbereiden op Raqqa, de eenzijdig uitgeroepen hoofdstad van de terroristische organisatie Islamitische Staat. De mariniers waren al in de regio, ze komen van Amerikaanse marineschepen in de Perzische Golf.

Bewegingsruimte

De inzet van de nieuwe troepen wijst erop dat het Witte Huis het Pentagon meer ruimte geeft om de strijd tegen IS op te voeren. Onder president Obama was de militaire bemoeienis met Syrië, afgezien van de luchtaanvallen, beperkt tot het trainen van Syrische strijders. In Irak zijn al mariniers betrokken bij de strijd tegen IS: ze geven artilleriesteun bij de verovering van de stad Mosul.

Onlangs arriveerden ook zo'n honderd man Amerikaanse elitetroepen bij de stad Manbij in Noord-Syrië, om een buffer te vormen tussen het Turkse leger en Koerdische strijders die elkaar bestrijden terwijl ze beiden uit zijn op de val van IS.

Nieuwe plannen

Het Pentagon heeft vorige maand nieuwe plannen voor de uitschakeling van IS aan het Witte Huis voorgelegd. Daarin zou worden gevraagd om een grotere troepeninzet, Apache-helikopters, artilleriegeschut en een uitgebreider trainingsprogramma voor Syrische strijders.

Anonieme bronnen zeggen dat president Trump in gesprek is met de militaire top om nog eens honderden militairen naar Koeweit te sturen om zo nodig bij te springen in de strijd tegen IS. Het zou gaan om maximaal duizend man.