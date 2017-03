Zoektocht naar vermiste Nederlandse snowboarder gaat verder

Hulpdiensten in de Franse Alpen hervatten de zoektocht naar de Nederlandse snowboarder die sinds dinsdag wordt vermist. De directeur van het skigebied bij Valfréjus zei tegen Omroep Gelderland dat een helikopter eerst een verkenningsvlucht maakt. Daarna gaan 50 agenten, vrijwilligers en speurhonden de helling op waar de student uit Nijmegen onder een lawine terechtkwam.

Als de zoektocht voor 12.00 uur niets oplevert, wordt hij waarschijnlijk gestaakt, omdat het dan zo warm wordt dat er opnieuw een lawine kan ontstaan.

De Nijmeegse student verliet dinsdagmiddag met twee andere Nijmeegse studenten de skipiste. Mogelijk was dat per ongeluk, het zicht was op dat moment erg slecht, zei een deskundige gisteren tegen de NOS.

Een van de drie stuurde nog een bericht naar een ander l van de groep dat ze verdwaald waren. Kort daarna kwam de lawine over hen heen. De lichamen van de andere twee zijn al teruggevonden.