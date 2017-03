Uber stopt met functie waarmee het autoriteiten kan misleiden

Taxidienst Uber stopt met een techniek waarmee het autoriteiten kan misleiden die de dienst willen onderzoeken. Deze functie werd voor het eerst gemeld door The New York Times. In een verklaring zegt het bedrijf nu dat de technologie niet meer voor dit doel in de Uber-app zal worden gebruikt.

De taxidienst is niet overal welkom. Lokale autoriteiten in diverse steden, zoals Boston en Portland, probeerden de afgelopen jaren via de Uber-app taxi's een taxi te bestellen om zo een dossier op te kunnen bouwen van alle misdragingen. De functionaliteit is al minstens drie jaar gebruikt.

Spooktaxi's

Uit het onderzoek van The New York Times blijkt dat de lokale autoriteiten zonder dat ze het wisten gebruikmaakten van een aangepaste versie van de app, waarop spooktaxi's te zien waren. Het leek in de app alsof ze bestonden, maar in het echt waren ze er niet. Deze techniek wordt greyballing genoemd.

Uber kon dit doen doordat het wist welke ambtenaren bezig waren met de handhaving. Dat werd hun greyballing onmogelijk gemaakt. Daarnaast hadden de ambtenaren een soort label meegekregen, waaraan taxichauffeurs ze konden herkennen en snel de rit konden annuleren.

Naar aanleiding van het verhaal in de krant heeft Europarlementariër Marietje Schaake aan de Europese Commissie gevraagd of het Uber gaat onderzoeken. Politici in Portland hebben daar ook om gevraagd.

De taxidienst zegt dat de technologie ook nog voor andere doelen werd gebruikt, zoals het testen van nieuwe functies, marketingcampagnes, het opsporen van fraude en het voorkomen van geweld. Uber is van plan greyballing hiervoor te blijven gebruiken.

Onder vuur

Het verhaal werd afgelopen vrijdag bekend en kwam daarmee voor Uber op een zeer ongelukkig moment. De taxidienst ligt onder vuur vanwege onder meer zijn interne werkcultuur. Eind februari schreef een voormalige medewerker, Susan Fowler, een uitgebreide blogpost waarin ze seksuele intimidaties beschreef die er aan de orde van de dag zouden zijn en waar personeelszaken niks aan zou doen. Later werd topman Travis Kalanick gefilmd terwijl hij een taxi-chauffeur van zijn eigen dienst uitschold.

Critici intern en extern vinden dat er bij Uber heel wat moet veranderen. In Amerikaanse media wordt zelfs betwijfeld of de dienst nog wel te redden is, omdat de problemen zich opstapelen en Uber ook veel geld verliest.

Gisteren maakte de taxidienst bekend op zoek te gaan naar een tweede man, die topman Kalanick kan bijstaan in het nemen van beslissingen.