Strafrechtelijk onderzoek naar lek over afluisterpraktijken CIA

Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar onlangs gelekte documenten over afluisterpraktijken door de CIA. Wikileaks meldde eergisteren dat de Amerikaanse inlichtingendienst onder meer smartphones en slimme televisies gebruikt om de bezitters ervan af te luisteren, ook als de apparaten uit staan.

Amerikaanse media melden nu dat de CIA en de FBI het lek samen gaan onderzoeken. De grote vraag is hoe de geheime documenten bij Wikileaks terecht zijn gekomen. Ook wordt onderzocht of het lek intern of van buitenaf komt.

Ingehuurd personeel

Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen dat vermoedelijk ingehuurd personeel verantwoordelijk is voor het lek. Twee anonieme functionarissen vertelden het persbureau dat de inlichtingendiensten al vorig jaar op de hoogte waren.

In de documenten staat dat de CIA onder meer smart-tv's van Samsung infecteerden met een virus. Dat virus zou ervoor zorgen dat de microfoon in de smart-tv gesprekken opneemt en doorstuurt naar de CIA.

Gevaar

Volgens de CIA moet het Amerikaanse volk zich zorgen maken over de openbaarmakingen door Wikileaks. Een woordvoerder zegt tegen de BBC dat de klokkenluidersorganisatie met de publicaties voorkomt dat terroristen en andere bedreigingen worden gestopt.

"Zulke vertrouwelijke documenten brengen niet alleen operaties en Amerikaans personeel in gevaar", zegt de woordvoerder. "Ze voorzien ook tegenstanders van hulpmiddelen en informatie om ons kwaad te doen."