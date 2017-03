Minder Nederlanders voelen zich respectloos behandeld

Van verruwing in de omgangsvormen in het openbaar lijkt geen sprake. Net als in voorgaande jaren is het aantal Nederlanders dat zich wel eens respectloos behandeld voelt gedaald.

Dit komt naar voren uit de Veiligheidsmonitor 2016 van het CBS, waarvoor 80.000 mensen zijn ondervraagd. Vooral in winkels en bij bedrijven komt een respectloze behandeling minder vaak voor, zeggen de respondenten.

In 2008 zei 23 procent dit te hebben meegemaakt, afgelopen jaar was dat gedaald tot 14 procent. Op straat daalden deze negatieve ervaringen van 25 procent tot 21 procent.

Steden

Jongeren hebben hier vaker last van dan ouderen, zegt het CBS. Ook homo's en lesbiennes ervaren vaker respectloos gedrag, met name op straat en in het openbaar vervoer.

Een groot verschil is er ook tussen steden en dorpen. In stedelijke gebieden zeggen drie op de tien inwoners afgelopen jaar wel eens onheus bejegend te zijn op straat. In dorpen is dat minder dan één op de tien mensen overkomen.