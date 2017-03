Zeker 23 doden bij zelfmoordaanslag op Iraaks huwelijk

Een huwelijksfeest in de buurt van de Iraakse stad Tikrit is uitgelopen op een bloedbad nadat twee zelfmoordterroristen zichzelf opbliezen tussen de gasten. Volgens de lokale autoriteiten zijn er zeker 23 doden.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar het vermoeden bestaat dat terreurgroep IS erachter zit. De groepering pleegt vaker van dit soort aanslagen, zeker nu IS onder zware druk staat in de nabijgelegen stad Mosul.

Hulpdiensten

De zelfmoordaanslag vond plaats in het dorp Hajjaj. Onder de slachtoffers zijn niet alleen huwelijksgasten; toen de hulp- en veiligheidsdiensten arriveerden na de eerste explosies, gingen er nog eens twee bommen af.

Net als Mosul was de regio Tikrit enige tijd in handen van IS. De stad werd medio 2015 bevrijd van de extremisten.