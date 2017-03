Manchester City niet langs Stoke

Manchester City heeft na vier zeges op rij averij opgelopen. De nummer drie van de Premier League bleef thuis tegen middenmoter Stoke City op 0-0 steken.

De Citizens grossierden in het matige eerste bedrijf in onzuivere passes en werden zelden gevaarlijk. De thuisclub voerde na rust de druk op en kreeg ook meer kansen. De schoten van Leroy Sané, David Silva en Kelechi Iheanacho en de kopbal van Nicolás Otamendi misten echter het doel, zodat City voor het eerst dit seizoen in een thuisduel in de competitie niet wist te scoren.

Bij Stoke was er een basisplaats voor Bruno Martins Indi (de knieblessure die hij afgelopen zaterdag opliep viel mee) en Erik Pieters. Ibrahim Afellay viel na de pauze in.