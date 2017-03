Barcelona realiseert wonder van Camp Nou: 6-1

Wederopstanding

Maar Barcelona wilde van geen wijken weten. Na 25 minuten lukraak voetbal was in de slotfase plots de scherpte terug. Met een prachtige vrije trap maakte Neymar er in de 88ste minuut 4-1 van en via een penalty schoot de Braziliaan drie minuten later zelfs de 5-1 binnen.

Vier minuten extra tijd had de thuisploeg nog om het wonder te voltrekken. Sergi Roberto werd daarin de onverwachte held met een intikker die Camp Nou dronken van geluk maakte.