Aubameyang schiet Dortmund naar laatste acht Champions League

Borussia Dortmund heeft de laatste acht bereikt in de Champions League. De Duitsers wonnen thuis met 4-0 van Benfica en dat was ruim voldoende na de 1-0 nederlaag van drie weken geleden in Lissabon.

Wilde Dortmund er minimaal een verlenging uitslepen, dan diende er in elk geval gescoord te worden. Die opdracht was snel vervuld, want al in de vierde minuut was het raak. Pierre-Emerick Aubameyang, die in Lissabon een paar grote kansen en bovendien een strafschop miste, kopte raak uit een corner van Ousmane Dembélé.

De vroege treffer bracht rust bij Dortmund, misschien zelfs wat te veel, want hoewel Benfica zich amper liet gelden, kregen de Portugezen toch twee kansjes. Franco Cervi probeerde het met een schot en Luisão met een kopbal en in beide gevallen waren de handen van doelman Roman Bürki het eindstation.