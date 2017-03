De Groningse 'gas-emotie' zit ook in de Limburgse mijnstreek

De Limburgers vinden dat ze net als de Groningers gecompenseerd moeten worden door het Rijk. Want wat de gaswinning in de laatste decennia van de vorige eeuw was voor de Nederlandse economie, dat was de kolenwinning voor de periode van de wederopbouw: een figuurlijke goudmijn. "We hebben in Nederland allemaal geprofiteerd van de kolen toentertijd, en in Groningen van het gas", zegt een inwoner van Kerkrade. Een ander: "Natuurlijk heeft de staat daar profijt van gehad."

En dus vinden ze dat de staat nu de verzakkingen van de huizen in Limburg moet compenseren. Maar het Rijk komt niet over de brug. Minister Kamp zegt dat de kwestie verjaard is. De mijnen sloten in 1974 en eventuele claims konden tot dertig jaar daarna worden ingediend.