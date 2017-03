'Amerikaanse verfreus en AkzoNobel gaan mogelijk samen'

Verfgigant AkzoNobel en zijn Amerikaanse concurrent PPG Industries zijn naar verluidt in contact over een mogelijke fusie. Volgens het Amerikaanse persbureau Bloomberg hebben de Amerikanen adviseurs in de arm genomen om een bod te onderzoeken. Volgens persbureau Reuters ligt het initiatief meer bij AkzoNobel. Als de twee samengaan, ontstaat het grootste bedrijf ter wereld in toegepaste chemicaliƫn zoals verf.

Bij AkzoNobel, dat zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft, wil niemand reageren op de mogelijke interesse van de Amerikaanse concurrent. Ook PPG Industries laat weten niet te willen reageren op de geruchten.

Flexa

Het Nederlandse AkzoNobel heeft in tachtig landen zo'n 46.000 werknemers. Het bedrijf boekte in 2016 een omzet van ruim 14 miljard euro. Bekende merken zijn in Nederland Flexa en Ceta Bever maar ook Jozo-zout. Het bedrijf is volgens schattingen zo'n 16 miljard euro waard.

PPG Industries wordt bestuurd vanuit Pittsburgh en telt wereldwijd zo'n 47.000 werknemers. De omzet bedroeg in 2016 zo'n 14 miljard euro. De bekende merken in Nederland zijn Histor en Rambo.

Honger

PPG Industries deed de afgelopen jaren tientallen overnames. In een gesprek met het Financieele Dagblad zei topman Michael McGarry vorig jaar dat de honger nog altijd niet is gestild.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een Nederlands bedrijf in het vizier komt van een grote Amerikaanse partij. Vorige maand sloeg Unilever een bod van het Amerikaanse Kraft Heinz nog af. De Amerikanen, met multimiljardair Warren Buffett achter zich, trokken zich vervolgens terug.