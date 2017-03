21 meisjes komen om bij brand kindertehuis Guatemala

Bij een brand in een kindertehuis in de buurt van Guatemala-Stad zijn zeker 21 meisjes om het leven gekomen. Ook zijn er 40 gewonden.

Veertien slachtoffers zijn in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Ze hebben tweedegraads en derdegraads brandwonden.

Huiselijk geweld

In het kindertehuis was ruimte voor 400 kinderen, maar volgens Guatemalteekse media woonden er veel meer kinderen in het tehuis.

De bewoners waren kinderen die uit huis waren geplaatst vanwege huiselijk geweld. Ook zou het kindertehuis zijn gebruikt als jeugdgevangenis.

De brand zou ontstaan zijn doordat enkele kinderen matrassen in brand hadden gestoken. Daarna verspreidde het vuur zich snel door het gebouw.