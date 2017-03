Medewerker Tata Steel komt om

Een medewerker van Tata Steel in IJmuiden is omgekomen bij een bedrijfsongeluk. De regionale omroep NH schrijft dat het om een 27-jarige man uit Beverwijk gaat.

De man was vanochtend aan het werk bij een transportband in de Sinterfabriek. Door nog onbekende oorzaak werd hij onwel. Hij is door de brandweer uit de fabriek gehaald en met een ambulance naar het AMC in Amsterdam vervoerd, waar hij overleed.

Bronnen zeiden tegen NH dat er een koolmonoxidelek was, maar Tata Steel kan dat niet bevestigen. Het bedrijf doet onderzoek naar het ongeluk.

Bij het incident raakten zes andere mensen onwel. Zij zijn nagekeken in het ziekenhuis en zijn inmiddels weer thuis.